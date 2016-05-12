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    В Израиле утверждают, что Даббур завтра подпишет контракт с «Ред Буллом»

    По утверждению израильского портала One, переход форварда «Грассхоппера» Мунаса Даббура в «Ред Булл» является решенным делом. Как сообщает источник, пятилетний контракт между сторонами будет подписан уже завтра. 23-летний игрок обойдется австрийскому клубу в шесть с половиной миллионов евро, а его заработная плата будет составлять один миллион без учета премиальных.

    Напомним, что израильтянином активно интересовался ЦСКА, однако, швейцарский клуб в финансовом плане больше устроило предложение «Ред Булла». Также на игрока претендовали «Гамбург» и «Аталанта».

    В нынешнем сезоне Даббур записал на свой счет 18 забитых мячей и 13 голевых передач в чемпионате Швейцарии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 22:48
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 13 мая 2016, 02:34

      Значит так тому и быть!

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