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    «Спартак» победил трижды подряд впервые с августа прошлого года

    «Спартак» сегодня в поединке 28-го тура РФПЛ нанес поражение «Уралу» (1:0). После этой игры в активе красно-белых стало 24 очка, набранных в матчах второй половины чемпионата. Таким образом, столичный клуб впервые после переходного сезона-2011/12 провел второй круг лучше первого.

    Кроме того, победа над екатеринбуржцами стала для подопечных Дмитрия Аленичева третьей подряд (в предыдущих двух турах были обыграны «Локомотив» (2:0) и «Динамо» (3:0)). Последний раз «Спартаку» удавалось подобное в августе прошлого года, когда жертвами москвичей подряд пали «Краснодар» (1:0), «Рубин» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0).

    Напомним, на данный момент красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 20:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 12 мая 2016, 21:10

      К слову о Бердыеве. Не критикую Аленичева. Сейчас нужен тупо результат. Но все кто кричали что Бердыев нам не нужен сейчас хвалят Аленичева. Хотя именно бердыевский футбол сегодня показал Спартак. Карпина например за такие победы ругали...

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 мая 2016, 20:47

      спартак по любому в ле получше локомотива будет..пока промес в спартаке

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