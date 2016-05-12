«Краснодар» прошел лицензирование для участия в еврокубках

«Краснодара» успешно прошел лицензирование, позволяющее команде принять участие в розыгрыше еврокубков в сезоне 2016/17. Напомним, после 28-ми туров подопечные Олега Кононова располагаются на четвертой строчке в таблице, имея в своем активе 53 очка, и уже гарантировали себе участие как минимум в Лиге Европы.

«Наш клуб получил необходимые лицензии РФС и УЕФА для участия в еврокубках», – сообщил генеральный директор «быков» Владимир Хашиг.