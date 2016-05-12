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    «Краснодар» прошел лицензирование для участия в еврокубках

    «Краснодара» успешно прошел лицензирование, позволяющее команде принять участие в розыгрыше еврокубков в сезоне 2016/17. Напомним, после 28-ми туров подопечные Олега Кононова располагаются на четвертой строчке в таблице, имея в своем активе 53 очка, и уже гарантировали себе участие как минимум в Лиге Европы.

    «Наш клуб получил необходимые лицензии РФС и УЕФА для участия в еврокубках», – сообщил генеральный директор «быков» Владимир Хашиг.

    Источник: ТАСС

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    12.05.2016 18:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 22:00

      Мда, трудновато теперь СГ будет краснодарских ребят после Евро удержать, наверняка и за Мамаевым, и Смоловым люди придут))) ииииии кааак скажут МЫ ГАЗПРОМ давай дружить)))

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