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    Гогниев, Джано и Зе Луиш выйдут с первых минут в матче «Урал» – «Спартак»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком». Напомним, что встреча состоится сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Спартак»: Песьяков, Брызгалов, Кутепов, Боккетти, Макеев, Ромуло, Глушаков, Джано, Попов, Промес, Зе Луиш.

    Запасные: Ребров, Паршивлюк, Гранат, Д. Комбаров, Пуцко, Кутин, Зотов, Зуев, Леонтьев, Мельгарехо, Мелкадзе.

    «Урал»: Заболотный, Лунгу, Мартынович, Данцев, Кулаков, Меркулов, Сапета, Рязанцев, Фидлер, Емельянов, Гогниев.

    Запасные: Арапов, Шубин, Ярошенко, Манучарян, Ставпец, Фонтанелло, Серченков, Коробов, Щербаков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 16:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 12 мая 2016, 16:54

      Вперёд Спартак!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 12 мая 2016, 16:37

      С Промеса покер. Смолова надо догонять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Spooky Kid 12 мая 2016, 16:32

      Урал вперед! Хватит терять очки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Маракушев 12 мая 2016, 16:16

      Давайте не обосрёмся, пожалуйста!

      4
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