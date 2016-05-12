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    Павлюченко: «На матч с «Локомотивом» у меня был особый настрой»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко, гол которого принес краснодарской команде победу над «Локомотивом» в матче 28-го тура РФПЛ, поделился своими ощущениями.

    — Вы помните, когда забивали в последний раз?

    — Ох, давно это было! Сходу даже и не вспомню.

    — Могу сказать: 16 мая 2015 года «Локомотив» победил «Рубин» 3:0, тоже, кстати, в 28-м туре, один из голов был на вашем счету.

    — А, помню тот гол. То есть, получается, что без пяти дней целый год прошел?! Это мощно! Ох, лучше вообще не играть, чем забивать по голу в год.

    — Но, наверное, забив после такого перерыва, чувствуешь что-то необыкновенное?

    — Забив, всегда чувствуешь себя великолепно.

    — Верили, что еще можете это сделать?

    — Конечно. Более того, знал, что какой-то моментик в игре будет обязательно. Вообще, если не веришь, зачем на поле выходить?

    — Когда узнали что не просто выйдете, а в стартовом составе?

    — Это стало понятно, когда нашего бедного украинского бродягу Женю Селезнева «зачехлили». Честно, до конца не понимаю, что там произошло и происходит, но к игре против «Локо» он с самого начала не готовился. И наигрывали меня.

    — Как у вас так получается – обижать бывших? Особый настрой?

    — Нет, просто так складывается. А особый настрой вчера действительно был, но не в связи с «Локомотивом», а в связи с тем, что в кои-то веки сыграл весь матч. И, повторюсь, очень хотел забить, даже не зная, что «засуха» держится уже целый год.

    — В связи с этой «засухой» к «точке» подходить не боялись?

    — Нет, чувствовал себя абсолютно спокойно, сразу наметил угол, в который буду бить. Гилерме, он же хитрец – на тренировках я всегда бил ему по центру, вот он и решил не дергаться. Но я же тоже хитрец – сразу это просчитал

    Источник: Спортфакт

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    12.05.2016 15:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 12 мая 2016, 17:58

      Павлюка в "Кайрат", а Селезнева на место!

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