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    Сафонов уверен, что «Спартак» одержит победу над «Уралом»

    Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Спартак» набрал ход, пытается зацепиться за место в еврокубках, а вот «Урал» в конце сезона просто разочаровывает. Такое ощущение, что они задачу уже выполнили, поэтому не особо стараются», – сказал Сафонов.

    Остальные прогнозы на 28-й тур чемпионата России можно увидеть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 15:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 мая 2016, 16:48

      Хоть раз-но я согласен с этим пустозвоном.

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