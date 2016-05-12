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    Панов: «Нынешний успех Смолова связан с тем, что он расстался с Лопыревой»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов высоко оценил игру форварда «Краснодара» Федора Смолова, на счету которого уже 20 голов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

    «Рад за Федора, что он наконец-то взялся за дело и показывает тот уровень, который должен показывать нападающий. Я не в шоке от его результативности, потому что человек работает, забивает и играет в правильной команде. Конечно, все зависит от коллектива и доверия тренера. Смолов попал туда, куда надо, — команда играет на него, он чувствует себя уверенно. К тому же Федор расстался с Викторией Лопыревой, которая, видимо, мешала ему думать о футболе, а это тоже многое значит. Плюс аренда пошла на пользу, и самолюбие у парня взяло свое. Тем более после того, как все его травили, когда он забивал по одному-два мяча за сезон.

    Скоро чемпионат Европы, и очень хорошо, что Федор Смолов в такой форме! Нам нужен форвард, который забивает не один-два гола за чемпионат, а 17-20. Радостно от того, что в этом сезоне Федя показывает уровень российского голеадора, заграничные парни и рядом не стоят», – сказал Панов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.05.2016 15:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 12 мая 2016, 20:42

      молоток!!!

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 мая 2016, 17:52

      Я тоже стебался, потому что говорили много о том, что он талант. Но талант и правда не может забивать по 1-2 мяча за сезон. То, что я вижу сейчас, у меня вызывает большое уважение!

      1
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      Рейтинг: +124

      1cent 12 мая 2016, 17:34

      ну если он и вике по три за раз загонял то вааще красава ! понятно откуда силы взялись))

      1
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      Рейтинг: +67

      Lenine 12 мая 2016, 16:55

      Так вот он секрет попадания в топ бомбардиров? Послать ... Лопыреву?

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 12 мая 2016, 16:37

      Ари с Вандерсоном сдулись и чегой-то примолкли с российским гражданством и игрой за сборную)))

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 мая 2016, 15:11

      Федя сейчас просто кайфует на поле и это приносит успех, ибо нет большого груза ответственности. Очень интересно будет посмотреть на него с более серьезными соперниками на ЕВРО и с ЦСКА в следующем туре.

      3
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > ШарКий вояж в ТуЛузу 12 мая 2016, 15:42

      Нашёл серьёзного соперника в лице ЦЫЫСКА?Не смеши народ.

      0
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      Рейтинг: +24

      DZHEKO > Тяп-Ляп. 12 мая 2016, 16:26

      ну блин!В рамках чемпионата!Это гранд

      0
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      Рейтинг: +24

      DZHEKO > ШарКий вояж в ТуЛузу 12 мая 2016, 16:28

      Главное стабильная игра и прогресс.А так один хорошо проведенный сезон такой себе показатель!
      в любом случае!Удачи Смолову!

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > DZHEKO 12 мая 2016, 16:50

      не относись к его словам серьезно, ибо он придурок. Оскорбляет всех подряд - клубы, игроков, тренеров.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Тяп-Ляп. 12 мая 2016, 17:54

      А кто по твоему серьёзный соперник? В этот список, из наших команд, можно включить только Зенит, возможно Терек. Всё...

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