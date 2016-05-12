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    Кришито: «Моя мечта – сыграть на Евро»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито мечтает сыграть на Евро во Франции, после завершения которого он готов задуматься о дальнейшей карьере.

    «Моя мечта – сыграть за сборную на Евро-2016. Антонио Конте уже дважды приглашал меня в команду. Майка национальной команды многое значит для любого футболиста. Сборной будет не хватать Перина, Маркизио и Верратти.

    Возможный переход в «Интер»? Об этом лучше спросить у руководства клуба. Я надеюсь стать участником сборной на Евро, а после турнира подумать о своем будущем.

    У Конте есть менталитет победителя, он хорошо исполняет свои обязанности. Это прекрасный тренер, который добьется успеха в «Челси». Уверен, что до работы в Англии он преуспеет со сборной на Евро-2016», – сказал Кришито.

    Напомним, что Кришито попал в расширенный список сборной Италии.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    12.05.2016 10:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 мая 2016, 13:06

      Попасть из нашего чемпа в основу сборной Италии это почти фантастика

      2
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 12 мая 2016, 11:56

      Вали с бомжатника и перед тобой будут открыты все дороги.

      -1
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