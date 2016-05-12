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    Аленичев: «Ошарашен такой реакцией фанатов на визит в раздевалку «Арсенала»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал заявление объединения болельщиков «Фратрия». Фанаты раскритиковали визит наставника в раздевалку «Арсенала» после того, как тульский клуб гарантировал себе выход в РФПЛ.

    – Ошарашен такой реакцией. Потому что для меня был, есть и будет родным клубом «Спартак». Но при этом спартаковские болельщики должны понимать, что я три с половиной года работал всем сердцем и душой в Туле. Мы вместе совершили чудо, выйдя в премьер-лигу. И, конечно, часть сердца у меня тоже там осталась. Поэтому я имел полное право прийти в раздевалку и поздравить ребят, которые остались в «Арсенале». Здесь ничего такого нет.

    – Фанаты отмечают, что все произошло после игры со «Спартаком-2»…

    – Это стечение обстоятельств. То же самое сделал бы, играй «Арсенал» против «Тюмени», «Газовика», кого угодно. Я мог бы зайти в раздевалку и поздравить ребят. У каждого, конечно, своя точка зрения, но, считаю, имею полное право поздравить ребят из Тулы. А то, что «Спартак-2» проиграл… Я разочарован. И не зашел в раздевалку, потому что ребят второй команды могу каждый день поддержать и покритиковать на базе в Тарасовке.

    – Еще претензия – то, что вы предстали в шарфе «Арсенала». Но его вам надел болельщик из Тулы…

    – Было бы некрасиво, если б я снял шарф и отдал ему. Так получилось, что я три с половиной года работал в Туле, поэтому надел шарф. Это же не шарф «Зенита» или ЦСКА, наших вечных соперников. И в раздевалку я не к «Зениту» и ЦСКА приходил, – сказал Аленичев.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.05.2016 00:51
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 мая 2016, 12:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Извинение не принято.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 12 мая 2016, 10:40

      Будьте толерантными....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 12 мая 2016, 09:16

      Мясо этим все сказано!!!Аленичев хороший мужик!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 12 мая 2016, 08:19

      Фанаты, включите мозги и оставьте их включенными до конца жизни.

      12
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      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > СЛАВА 81 12 мая 2016, 09:11

      А они есть?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Klaido 12 мая 2016, 15:24

      А вот и док-во. Сие кукарекание напомнило не раз виденную в кино сцену, когда в психушках больные сидят на ветках, считая себя дятлами, петушками...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 мая 2016, 08:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это Спартак, детка... Чего ж ты ждал? )))

      -6
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 12 мая 2016, 07:50

      Это не фаны, а чудаки на букву М.

      6
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      Рейтинг: +81

      zeni 12 мая 2016, 07:40

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      Так то СВИНЬИ !! Что от них можно ждать..

      -7
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > zeni 12 мая 2016, 08:38

      свинья умное животное, в отличие от вонючего бомжары))

      1
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 12 мая 2016, 04:13

      дети, ейбогу. Или энцефалопаты.

      6
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 12 мая 2016, 03:05

      Недофанаты

      19
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 12 мая 2016, 01:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Может стоит нанять вменяемого?

      -12
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