Мутко: «Другие варианты лозунга были какие-то шапкозакидательские!»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результаты голосования по выбору официального лозунга сборной России на Евро. Болельщики выбрали вариант «Один – за всех, все – за одного!».

«Я принимал участие в выборе вариантов. Это хороший лозунг. Другие были какие-то шапкозакидательские!

Мы исходим из того, что у нас интересная команда, но она может достигнуть результата только тогда, когда все будут друг за друга, вместе – в том числе и болельщики.

Мы не обладаем мегазвездами первой величины, поэтому должны настраиваться на командную работу. Если выступать достойно и с огромной самоотверженностью бороться на поле, то у нас будет шанс», – сказал Мутко.