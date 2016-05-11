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    Буратино может стать символом «Крыльев Советов»

    Сказочный персонаж Буратино может стать символом «Крыльев Советов».

    Разработкой символа для самарского клуба занимаются местный депутат Александр Чернышев, руководитель городского клуба рукодельниц Ирина Аракчеева и представители футбольной общественности. После первого этапа конкурса, как сообщает официальный сайт думы городского округа Самара, в качестве символа был предложен именно Буратино.

    В качестве аргументов для своего выбора авторы идеи приводят то обстоятельство, в первом футбольном матче в истории Самары играла команда Реального училища – в этом заведении получил образование создатель Буратино Алексей Толстой. Там же преподавал первый самарский футбольный тренер Вильгельм Иоганн Силландер, который был похож на другого персонажа сказки – папу Карло.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 20:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 12 мая 2016, 04:55

      Зря не Карабас барабас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      MonTee 12 мая 2016, 00:41

      а чем крыса была плоха?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Oleg007 11 мая 2016, 22:09

      а погребняк капитаном

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      mahb9ik 11 мая 2016, 22:05

      немного ошиблись, буратино надо делать символом нашей лиги или всей федерации футбола а папкой Карло можно мутко назначить)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 11 мая 2016, 21:25

      Не буратино не прокатит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      SoccerIlya 11 мая 2016, 21:14

      Будет прозвище - "деревянные"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 11 мая 2016, 21:09

      а я думал это намёк...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 11 мая 2016, 20:40

      Когда березуцкие перейдут в крылья, тогда можно

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > alex kidn 12 мая 2016, 07:44

      Неееее, это символ к Артемке очень подходит!!!

      0
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