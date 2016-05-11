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    Мутко: «У сборной не будет заоблачных премиальных на Евро-2016»

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сумма премиальных для игроков сборной России на Евро-2016 может быть оглашена только с разрешения команды.

    «Премиальные для сборной России — важная задача, но не главная. В этом отношении все практически согласовано, контракт подготовлен, но еще не подписан. Он будет подписан на первом сборе. Если команда посчитает, что суммы премиальных нужно опубликовать, мы их опубликуем. Но никаких заоблачных гонораров ждать не стоит.

    Никаких особенных тайн вокруг премиальных нет, мы не будем придумывать ничего нового. Дополнительных бонусов не будет. Размер премиальных будет отличаться от сумм на предыдущих турнирах, но не в сторону увеличения. То, что ребята заработают на чемпионате Европы, – все в их руках», – заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2016 18:27
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