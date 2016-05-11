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    Головин, Муса и Вернблум – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Уфой»

    ЦСКА объявил стартовый состав на выездной матч 28-го тура Премьер-лиги против «Уфы». Так с первых минут на поле появятся Роман Еременко, Понтус Вернблум и Александр Головин.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Еременко, Тошич и Муса.

    Запасные: Чепчугов, Васин, А. Березуцкий, Панченко, Набабкин, Широков, Ткачев, Б. Натхо.

    «Уфа»: Шелия, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Сысуев, Зубарев, Стоцкий, Пауревич, Марсиньо, Игбун.

    Запасные: Нарубин, Кацалапов, Сафронили, Кротов, Де Оливейра, Ханджич.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 15:55
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