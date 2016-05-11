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    «Спартак» отказался от приглашения Бердыева и может оставить Аленичева

    Руководство московского «Спартака» отказалось от идеи приглашения Курбана Бердыева на пост главного тренера команды. Вопрос с тренерским штабом будет решаться на плановом заседании совета директоров, которое состоится в конце сезона.

    «Сейчас с большой долей вероятности можно сказать, что Бердыева в «Спартаке» не будет. Во-первых, руководителей команды не устроили требования и условия, которые выдвигал специалист. Во-вторых, большинство членов совета директоров изначально выступали против приглашения этого тренера. Кроме того, несколько влиятельных людей, которым небезразлична судьба «Спартака», считают, что принципы работы Бердыева не соответствуют идеологии команды. Эти люди имеют серьезное влияние, и Леонид Федун всегда прислушивается к их мнению», – заявил источник в московском клубе.

    Кроме того, в руководстве красно-белых рассматривают вариант, при котором нынешний наставник команды Дмитрий Аленичев останется на своем посту, а изменения последуют только в его тренерском штабе.

    Источник: Известия

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    11.05.2016 13:37
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +40

      Александр1507 11 мая 2016, 16:51

      От частой перемены тренеров,команда не заиграет,надо дать поработать ещё один сезон Аленичеву.Я верю в него и команду.

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 мая 2016, 16:50

      Да эту байку в Ростове все знают-Бекиевич их на ..уй послал)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 11 мая 2016, 16:44

      Как только Бекиеч послал на фуй приглашальщиков,Спартак сразу отказался от приглашения Бердыева.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 11 мая 2016, 16:03

      членов советов директоров интересует не футбол, а распил, футбол горит огнем

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 11 мая 2016, 15:44

      Время покажет кто прав а кто нет. Если Уралу продуют опять о смене тренера заговорим...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +837

      eleng > Filllllll 11 мая 2016, 18:32

      Да уж, две победы подряд перекрыли все предидущие обсеры. Как мало теперь Спартаку надо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 11 мая 2016, 15:44

      Надо вернуть валеру и выкупить фалькао!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      343443 11 мая 2016, 15:38

      Значит и будем еще лет 10 ,20 на 13 месте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 11 мая 2016, 15:19

      Кубань ждет достойного соперника в пердиве)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 мая 2016, 15:10

      ИСТОЧНИК КЛАССНЫЙ))))
      И-З-В-Е-С-Т-И-Я))
      ))))

      -2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 мая 2016, 14:36

      Не трогайте Бекиевича

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