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    Фотогалерея: ограбление по-немецки – как «Бавария» ослабляла конкурентов

    Мюнхенская «Бавария», которая имеет большое преимущество над остальными командами Бундеслиги по финансовым ресурсам, из года в год ослабляет своих конкурентов, забирая у них лучших игроков.

    Последний пример – Матс Хуммельс, который в статусе капитана дортмундской «Боруссии» согласился на переезд в стан злейшего врага. «Бомбардир» предлагает вашему вниманию галерею, в которой собраны самые громкие переходы в «Баварию» из команд чемпионата Германии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 13:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 22:41

      Прям немецкий газпром, набрали всё по 70, что даже лавки не хватает, а играют семижильный Лёва, Мюллер, Лам. Парни, вы же свою Бундеслигу ослабляете!

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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 11 мая 2016, 18:18

      Боруссия это не злейший враг Баварии, перепутали с Шальке, админ с маленьким мозгом походу, да и силком никого не тащили.

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 11 мая 2016, 16:30

      Ну Данте это не ослабление. Он Лавочник был в Боруссии. Так что бред

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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 11 мая 2016, 14:44

      Под Марио гомес нужно написать Штутгарт

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      Рейтинг: +264

      McDuff 11 мая 2016, 13:51

      а где Подольски?

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