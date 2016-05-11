Фотогалерея: ограбление по-немецки – как «Бавария» ослабляла конкурентов

Мюнхенская «Бавария», которая имеет большое преимущество над остальными командами Бундеслиги по финансовым ресурсам, из года в год ослабляет своих конкурентов, забирая у них лучших игроков.

Последний пример – Матс Хуммельс, который в статусе капитана дортмундской «Боруссии» согласился на переезд в стан злейшего врага. «Бомбардир» предлагает вашему вниманию галерею, в которой собраны самые громкие переходы в «Баварию» из команд чемпионата Германии.