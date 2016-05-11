ЧМ-2026 могут расширить до 40 команд в октябре этого года

Конгресс ФИФА на своем заседании обсудил детали проведения ЧМ-2026. В октябре этого будет окончательно определен формат и количество участников чемпионата. Ранее новый президент организации Джанни Инфантино заявил, что будет бороться за увеличение числа команд на Мундиале до 40.

В мае 2017 года будут завершены консультации по выборам страны-хозяйки турнира. К декабрю 2018 года завершится прием заявок от претендентов на проведение. До февраля 2020 года эксперты будут оценивать поданные документы. Выборы состоятся в мае 2020 года.