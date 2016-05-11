Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЧМ-2026 могут расширить до 40 команд в октябре этого года

    Конгресс ФИФА на своем заседании обсудил детали проведения ЧМ-2026. В октябре этого будет окончательно определен формат и количество участников чемпионата. Ранее новый президент организации Джанни Инфантино заявил, что будет бороться за увеличение числа команд на Мундиале до 40.

    В мае 2017 года будут завершены консультации по выборам страны-хозяйки турнира. К декабрю 2018 года завершится прием заявок от претендентов на проведение. До февраля 2020 года эксперты будут оценивать поданные документы. Выборы состоятся в мае 2020 года.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2016 12:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11