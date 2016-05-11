Уткин пропустит Евро-2016

Телекомментатор Василий Уткин не будет работать на федеральных каналах во время Евро-2016. Об этом журналист сообщил в эфире радио «Эхо Москвы».

«Я не буду комментировать чемпионат Европы на федеральных каналах. Это не мое решение, так получилось. Возможно, когда-нибудь расскажу об этом более подробно. С Первым каналом действительно состоялся разговор, был взаимный интерес, но не сложилось. Благодарен телеканалу за проявленный интерес, но в итоге это ни во что не вылилось», – заявил Уткин.