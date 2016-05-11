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    Уткин пропустит Евро-2016

    Телекомментатор Василий Уткин не будет работать на федеральных каналах во время Евро-2016. Об этом журналист сообщил в эфире радио «Эхо Москвы».

    «Я не буду комментировать чемпионат Европы на федеральных каналах. Это не мое решение, так получилось. Возможно, когда-нибудь расскажу об этом более подробно. С Первым каналом действительно состоялся разговор, был взаимный интерес, но не сложилось. Благодарен телеканалу за проявленный интерес, но в итоге это ни во что не вылилось», – заявил Уткин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2016 12:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 мая 2016, 18:23

      ЕВРО плачет.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 мая 2016, 16:17

      Жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 11 мая 2016, 13:57

      Опять гусева слушать,бечит он

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит 11 мая 2016, 12:58

      Печально

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 мая 2016, 12:36

      Так всегда"потом расскажу" и всё,эабыли.Или говори,или не пи.ди,

      0
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