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    «Ливерпуль» и «Челси» определят сильнейшего

    11 мая состоится матч перенесенного 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Челси». В текущем розыгрыше АПЛ обе команды сыграли крайне неудачно, а их сегодняшняя битва лишена какой либо интриги. Несмотря на это, посмотреть на встречу английских грандов всегда интересно.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 22:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 22:10
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 мая 2016, 23:00

      Сильнейший уже определился - Лестер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 11 мая 2016, 15:23

      Пускай ЛИВЕРПУЛЬ порвет челси...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      D@st@n 11 мая 2016, 10:48

      Ливер выиграет!

      1
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