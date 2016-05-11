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    «Матч ТВ» может показать игры 30-го тура РФПЛ в режиме переклички

    Заместитель генерального директора «Матч ТВ» Борислав Володин не исключил варианта, при котором канал покажет заключительный тур чемпионата России в режиме переклички.

    «Готовим несколько сюрпризов для телезрителей. Подробности я бы пока не хотел раскрывать, но могу сказать, что, возможно, у нас будет перекличка всех матчей», — сказал Володин.

    Напомним, что все игры 30-го тура состоятся 21 мая и начнутся в 13:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать игры 28-го тура.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.05.2016 09:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      MaxReds 11 мая 2016, 15:25

      Посмотрим, но наверно все сделают через заднее место

      0
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      Рейтинг: +80

      Devil56 11 мая 2016, 15:05

      прикольно, надеюсь они смогут сделать это нормально, а не как они обычно делают

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 мая 2016, 15:03

      перекличка между уборщиками будет: на первый-второй рассчитась! Вторые номера комментируют матчи..........

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      Рейтинг: +281

      serhz 11 мая 2016, 11:21

      Почему нет ни единой трансляции 28 тура ??? -или все уже купили себе пакеты Матч тв футбол ? -уверен что нет

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > serhz 11 мая 2016, 15:36

      Канал называется Матч ТВ а не футбол ТВ,идёт чемпионат мира по хоккею и это по мнению большинства спортивных любителей намного важнее чем один из туров чемпионата России.

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