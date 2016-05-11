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    Радимов: «У «Зенита-2» очень много сильных молодых пацанов»

    Главный тренер «Зенита-2« Владислав Радимов оценил игру своих подопечных в матче первенства ФНЛ с «Факелом» (1:0).

    — Думаю, получилась очень интересная игра на высоких скоростях. Если начало матча мы где-то проспали — первые 10–15 минут, то дальше мы были в игре, создавали хорошие моменты. Мы играли на встречных курсах — изначально решили сыграть с «Факелом» в открытый футбол и, думаю, смотрелись очень хорошо.

    То, что мы забили с помощью рикошета, отчасти везение. Но это в первую очередь заслуга Саламатова, который пробил здорово и вообще очень хорошо вышел на замену. Если навскидку, по моментам, мне кажется, мы все-таки превзошли «Факел». Хотя понятно, что «Факел» очень сильная команда, против которой интересно играть. Но если сравнивать матч первого круга и то, что вы увидели сейчас, думаю, вы заметили, как сильно мы прибавили.

    — В каких компонентах вы превзошли хозяев?

    — Я не могу сейчас детально разобрать матч — «Факел» очень хорошая, играющая команда. И превзошли мы ее прежде всего по счету. А сама игра, как я уже сказал, была очень интересной — «Факел» создавал моменты и нагнетал точно так же, как и мы. Встретились две очень сильные команды, играющие в футбол.

    — Налажена ли у вас связь с руководством, будете ли вы кого-то из своих игроков рекомендовать в состав первой команды?

    — Я думаю, что тренеры «Зенита» наверняка смотрят наши игры. Кого-то советовать я, наверное, не вправе — там очень большой тренерский штаб, который должен сам принимать решения. Но в этом сезоне, думаю, все доиграют, дотренируются с нами, а потом в «Зените», вы знаете, будет новый тренер, который и будет решать, кто из футболистов останется в главной команде.

    Если взять индивидуально игроков «Зенита-2», думаю, вы видите, что здесь очень много сильных молодых пацанов. Некоторые из них заслуживают возможности побороться за место в «Зените», по крайней мере, поехать на сборы и попытаться проявить себя. Кто-то из тех, у кого не получится в «Зените», вполне может играть в Премьер-лиге.

    Кому-то еще предстоит прибавлять, а с кем-то, по-моему, придет пора расстаться, чтобы подпускать других молодых.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.05.2016 07:17
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