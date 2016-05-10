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    Агент Селезнева: «Евгению пока ничего не выплатили по контракту»

    Агент нападающего «Кубани» Евгения Селезнева Вадим Шаблий сообщил, что его клиент не получил от клуба денег по контракту. Ранее появлялась информация о том, что Селезнев и «Кубань» разорвали договор по обоюдному согласию.

    – Правда, что Евгению так и не выплатил ничего по контракту?

    – Не выплатили.

    – И подъемные?

    – Пока вообще ничего не выплатили, – сказал Шаблий.

    Напомним, украинский игрок перешел в «Кубань» минувшей зимой, провел за клуб девять матчей и забил три гола.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.05.2016 22:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 11 мая 2016, 06:24

      Он когда переходил мог бы прессу почитать. В Кубани такая ситуация не 1 месяц. Хотя у нас умеют пыль в глаза пускать:-)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 мая 2016, 23:31

      а надо ли чево платить?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 10 мая 2016, 22:47

      Дык зачем он улетел, ведь теперь точно не заплатят, а пока суд да дело некому уж будет платить.

      2
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      Рейтинг: +215

      iuda 10 мая 2016, 22:38

      Кто сказал, что вас подставили? Вас кинули! (Это, увы, бессмертно)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > iuda 11 мая 2016, 09:20

      Правда жизни)))

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