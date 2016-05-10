Стогниенко: «Локомотив» – «Кубань» – моя последняя игра на «Матче!»

Комментатор Владимир Стогниенко сообщил, что покинет субхолдинг «Матч!» после того, как отработает на игре 28-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Кубанью».

– Да, это моя последняя игра на «Матче!». Интересно получилось: завтра утром заберу трудовую книжку, а вечером отработаю матч. Кстати, проведу сегодня свой последний эфир программы «Все на Матч!» с Машей Орзул. С ней же был и мой дебют в этой же программе.

– Как планируете попрощаться со зрителями?

– Мы тихо-спокойно расходимся. И я поблагодарю за внимание телезрителей.

– Какой матч будет первым для вас в эфире «России 1»?

– Пока я работник «Матча!» и некорректно говорить о будущем, – сказал Стогниенко.