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    «Вест Хэм» принимает «Манчестер Юнайтед»

    Во вторник в английской Премьер-лиге состоится матч 35-го тура, в котором «Вест Хэм» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Команды являются соседями по турнирной таблице, что обещает сделать игру еще более интересной.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2016 20:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      nail1984 10 мая 2016, 21:11

      Вест Хэм 3:2

      0
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > nail1984 11 мая 2016, 09:58

      нихера себе ты угадал!

      0
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