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    Мини-футбол. Испания выиграла турнир «9 мая»

    Победой сборной Испании завершился розыгрыш 7-го международного турнира по мини-футболу среди женских команд. «Красная фурия» в ярком поединке выиграла у России со счетом 6:5. После первого тайма наша команда уступала 0:3, но проявила характер и догнала соперника – на 37-й минуте счет был – 5:5. Оба соперника заключительный отрезок решили провести в пять полевых игроков, и именно наша ошибка при розыгрыше «лишнего» помогла испанкам забить решающий мяч.

    В другом матче тоже был забит гол на последней минуте: дебютант турнира Польша навязала борьбу Ирану и даже первой вышла вперед. Но более опытный соперник забил в самой концовке и стал в итоге третьим.

    Испания – четырехкратный обладатель золотых наград.

    Международный турнир «9 мая»

    Россия – Испания – 5:6 (0:3)
    Россия:     Иванова, Суханова (вр) – Самородова (к), Никитина, Коржова, Кулешова, Семенова, Дурандина, Афанасова, Гамидова, Олькова, Чернова, Пегова.

    Голы у России: Афанасова-2, Коржова, Кулешова, Анхелес – автогол.

    Итоги:
    1 место     – Испания

    2 место – Россия

    3 место – Иран

    4 место – Польша

    Лучший вратарь: Каролина Клабис (Польша)

    Лучший защитник: Заринрад Сепидех (Иран)

    Лучший игрок: Татьяна Коржова (Россия)

    Лучший нападающий: Мария Консуэло Кампой (Испания)

    Лучший бомбардир: Ванесса Сотело (Испания) – 5 мячей


    Все победители, призеры и участники турнира «9 мая»:

    2016 – Испания – Россия – Иран – Польша

    2015 – Испания – Россия – Иран – Россия-2

    2014 – Испания – Россия – Иран – Венгрия

    2013 – Россия – Украина – Венгрия – Иран

    2012 – Португалия – Россия – Иран – Венгрия

    2011 – Испания – Россия – Украина – Венгрия

    2010 – Украина – Россия – Венгрия – Иран

    Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев:
    – Женский мини-футбольный турнир, посвященный Дню Победы, проходит в российской столице уже седьмой год подряд. За это время он набрал хорошие обороты, лучшие команды Европы и мира стремятся принять в нем участие. В 2016 году был очень представительный состав: Испания и Россия входят в тройку сильнейших сборных планеты, Иран является чемпионом Азии. Считаю, что очередной розыгрыш прошел великолепно, украшением стал решающий поединок России и Испании, где, увы, наши девушки уступили в равной борьбе в один мяч. Подобные турниры играют важную роль в развитии мирового футзала, и я благодарен своим коллегам из других стран за высокую оценку. Чем больше будет подобных соревнований для женских команд, тем ярче и сильнее будет весь мини-футбол!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2016 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 10 мая 2016, 13:46

      Красотки!!!

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