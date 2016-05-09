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    Месси: «Атлетико» верит в свое дело»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал вылет каталонцев из Лиги чемпионов. Напомним, «Барселона» по сумме двух матчей в четвертьфинале уступила «Атлетико».

    «Это стало тяжелым ударом для нас. В первом матче мы играли намного лучше и могли добиться более солидного преимущества, ведь играть против «Атлетико» на выезде очень непросто.

    Правда состоит в том, что «Атлетико» – очень неудобная команда. Симеоне и его подопечные верят в свое дело и пытаются довести до совершенства свою игру в обороне», – сказал Месси.

    Источник: ESPN

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    09.05.2016 21:30
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