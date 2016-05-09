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    «Ливерпуль» официально представил форму на следующий сезон

    Состоялась официальная презентация домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон.

    Новый комплект представили болельщикам Джордан Хендерсон, Филиппе Коутиньо, Симон Миньоле и Джон Фланаган.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.05.2016 21:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 11 мая 2016, 07:58

      На самом деле, изменений не мало.
      На первый взгляд, новая форма мало чем отличается от комплекта на этот сезон, однако если приглядеться, можно заметить на футболке перфорированные горизонтальные полосы и то, что теперь различные вкрапления и надписи выполнены янтарно-желтым цветом, а не былым.
      Также новая форма содержит отсылки к трагедии на "Хиллсборо" и к собственному стадиону. "Нигде не бывает такого шума, как на "Энфилде", - гласит надпись на футболке.
      Онлайн-продажи новой формы уже стартовали. К примеру, цена взрослой футболки с коротким рукавом составляет 50 фунтов.

      0
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      Рейтинг: +25

      НиКоКрым 11 мая 2016, 00:21

      Линию где-то убрали, постирали, погладили и вот тебе НОВАЯ ФОРМА!!

      0
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 10 мая 2016, 16:23

      И что в ней нового???

      0
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 10 мая 2016, 16:21

      Отличная форма

      -1
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 10 мая 2016, 08:24

      Воротник класс!

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      Ответить
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 10 мая 2016, 08:06

      Чуть лучше

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 23:05

      То же яйцо, только в профиль.

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      Рейтинг: +50

      Motiv 9 мая 2016, 22:35

      Вот это поворот

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      Рейтинг: +39

      Hazard_10 9 мая 2016, 22:22

      Тоже самое.

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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 9 мая 2016, 22:02

      Такая ж

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