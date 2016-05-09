«Ливерпуль» официально представил форму на следующий сезон

На самом деле, изменений не мало.
На первый взгляд, новая форма мало чем отличается от комплекта на этот сезон, однако если приглядеться, можно заметить на футболке перфорированные горизонтальные полосы и то, что теперь различные вкрапления и надписи выполнены янтарно-желтым цветом, а не былым.
Также новая форма содержит отсылки к трагедии на "Хиллсборо" и к собственному стадиону. "Нигде не бывает такого шума, как на "Энфилде", - гласит надпись на футболке.
Онлайн-продажи новой формы уже стартовали. К примеру, цена взрослой футболки с коротким рукавом составляет 50 фунтов.
Состоялась официальная презентация домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон.
Новый комплект представили болельщикам Джордан Хендерсон, Филиппе Коутиньо, Симон Миньоле и Джон Фланаган.