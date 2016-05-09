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    Ривалдо призвал бойкотировать Олимпиаду в Рио

    Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо призвал всех болельщиков отказаться от поездки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. По словам футболиста, визит в страну Южной Америки может грозить большой опасностью для туристов.

    «В Рио-де-Жанейро бандиты убили 17-летнюю девочку. В Бразилии дела становятся все хуже с каждым днем. Я советую отказаться от посещения Олимпиады в Рио всем тем, кто намерен был посетить нашу страну. Здесь ваша жизнь будет в опасности. Это я уже не говорю о больницах, которые находятся в плохом состоянии, а также о том безобразии, которое творится в нашей политике. Только Бог способен изменить положение дел в Бразилии», – сказал Ривалдо.

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    Источник: Instagram

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    09.05.2016 15:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 9 мая 2016, 20:23

      Сдаю билеты! Спасибо дорогой Ривалдо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 мая 2016, 18:45

      настоящие роджеры матушку не предают...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 9 мая 2016, 18:37

      Я точно бойкотирую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      kanonir24 9 мая 2016, 17:55

      окей,уговорил,не поеду

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 мая 2016, 17:09

      Только Бог способен изменить положение дел в Бразилии», – сказал Ривалдо.
      -"Никто не даст нам избавления
      Ни бог,ни царь и ни герой
      Добьёмся мы освобождения
      Своею собственной рукой"- пели наши деды и скинули царя ,который не мог навести порядок в стране

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 9 мая 2016, 21:01

      Ближе к 18 и про Россию можно будет написать тоже.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 10 мая 2016, 16:52

      )))Да забыл его ещё предупредить,бога то нет))))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 11 мая 2016, 19:40

      Он узнает об этом потом, когда помрет.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 мая 2016, 17:00

      Как то не патриотично

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 9 мая 2016, 16:47

      Присоединяюсь к бойкоту!

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      Рейтинг: +19

      bk-oleg 9 мая 2016, 16:44

      В таком случае Я ни еду

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      Рейтинг: +76

      Merovingen 9 мая 2016, 16:17

      Интересно, а как поможет бойкот? Так далеко мысль Ривалдо не заходила, по всей видимости.

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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 > Merovingen 9 мая 2016, 16:26

      Все не поедут и вот есть бойкот

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Merovingen 9 мая 2016, 16:27

      Больше в живых останется - видимо, в этом его мысль.

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      Рейтинг: +76

      Merovingen > ari-_uri_94 9 мая 2016, 17:42

      Это понятно. Не понятно, что конкретно изменится в Бразилии и почему этой стране резко станет лучше, если Олимпиаду не проведут?

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