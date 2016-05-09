Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колыванов: «Похоже, «Динамо» не избежать стыковых матчей»

    Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от просмотра матча 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо».

    – «Спартак» играл интереснее, да и по составу гораздо сильнее. Хотя первый тайм прошел на равных. К голу Промеса привела детская ошибка Морозова. Зазевался, потерял позицию, игрок оказался за его спиной и расстрелял ворота Шунина. На таком уровне ляпы не прощают. Варежку разинул – получай! Ну а после гола Зе Луиша стало ясно, что «Динамо» уже не спастись.

    – При этом обреченной команда не выглядела.

    – Согласен. При счете 0:2 всколыхнулись, полезли вперед, появились моменты. Подвела реализация. Раскрылись – и пропустили третий мяч. У «Спартака»-то в атаке резвые, техничные ребята. «Динамо» же не хватает исполнителей. Кураньи, Кокорин, Воронин могли сотворить гол из ничего. А сегодня вся надежда на Бечирая…

    – Главная проблема «Динамо» – атака?

    – Не только. Перед стартом второго круга вряд ли кто-то предполагал, что команда будет бороться за выживание. С таким подбором футболистов можно спокойно финишировать в десятке. Однако серия неудачных матчей – и у ребят ножки затряслись. Нервничают, бояться ошибиться. Никакой раскрепощенности. Плюс скамейка короткая.

    – Верите, что «Динамо» не вылетит?

    – Верю! Хотя стыковых матчей, похоже, не избежать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2016 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 9 мая 2016, 17:51

      "Динамо" при таком невнятном нынешнем менеджменте может повторить судьбу "Торпедо".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11