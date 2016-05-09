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    Колосков: «Я ждал реабилитации Платини. Я возмущен таким решением»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков признался, что он возмущен решением арбитражного суда в Лозанне сократить срок отстранения от любой футбольной деятельности президента УЕФА Мишеля Платини.

    «Это странное решение с моей точки зрения. Я ожидал полной реабилитации Платини. Я возмущен этим решением. Все эти решения – это все работа адвокатов, не более того. А суть обвинений осталась: Платини все-таки виноват. Это самое главное», – сказал Крлосков.

    Источник: Р-Спорт

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    09.05.2016 12:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 23:24

      Подельники, могут и Колоскова копнуть.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 мая 2016, 18:56

      в не тех гарвардах его адвокаты стажировались...

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