Колосков: «Я ждал реабилитации Платини. Я возмущен таким решением»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков признался, что он возмущен решением арбитражного суда в Лозанне сократить срок отстранения от любой футбольной деятельности президента УЕФА Мишеля Платини.

«Это странное решение с моей точки зрения. Я ожидал полной реабилитации Платини. Я возмущен этим решением. Все эти решения – это все работа адвокатов, не более того. А суть обвинений осталась: Платини все-таки виноват. Это самое главное», – сказал Крлосков.