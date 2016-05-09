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    Зидан: «Реал» будет биться до конца в матче с «Депортиво»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообещал, что его команда будет изо всех сил стараться одолеть «Депортиво» в заключительном туре чемпионата Испании.

    «Наша задача – сделать все возможное. «Реал» будет биться до финального свистка в игре с «Депортиво».

    На данный момент мы занимаем вторую строчку, однако в последний момент все может поменяться. Это футбол. В нем может произойти все, что угодно».

    Напомни, что судьба чемпионского титула будет решаться в 38-м туре Примеры.

    «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» всего на одно очко.

    Источник: Marca

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    09.05.2016 12:04
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