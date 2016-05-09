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    Сергей Ребров: «Ярмоленко вел себя не очень красиво, но я буду его защищать»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров признался, что несмотря ни на что он продолжит защищать свои подопечных.

    «Я пересматривал игру много раз. Да, он повел себя не очень красиво, но я всегда буду защищать своих футболистов, буду защищать Андрея.

    Сейчас все на него накинулись, но то, что Андрей сделал за последние годы для нашей команды, наших болельщиков – наверное, в первую очередь, они должны его поблагодарить».

    Напомним, что в конце матча с донецким «Шахтером» (0:3) Андрей Ярмоленко ударил полузащитника «горняков» Тараса Степаненко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 11:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 9 мая 2016, 12:08

      Хохол хохла... Бандерлоги.

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