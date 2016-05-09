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    Самедов: «Календарь у «Локомотива» – не подарок, но нам нужны очки»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился своими ожиданиями от оставшихся матчей сезона.

    «Получается, что календарь у нас – не подарок, но «Локомотиву» нужны очки. Со всеми этими командами будет интересно играть.

    Неприятно, что после текущего тура мы потеряли даже теоретические шансы на золотые медали, но ничего не поделаешь. Нужно от этого отходить и двигаться дальше».

    Отметим, что на данный момент «железнодорожники» расположились на пятой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 10 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2016 10:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 9 мая 2016, 18:39

      Смородская ещё не всех распродала, можем и пятое место удержать, если сильно повезет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2016, 14:05

      Болельщики ЦСКА будут болеть за Локомотив, не пропустите вперёд свиней.
      Их место в свинарнике.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 9 мая 2016, 11:12

      Пятое ни как нельзя отдавать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2016, 11:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думаю вы не только возможность выиграть чемпионат потеряли-вы скорее всего еще и пятое место потеряете.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 мая 2016, 10:53

      Выигрывайте у Зенита

      4
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