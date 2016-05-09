Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зобнин: «Мы все очень злы после матча со «Спартаком»

    Полузащитник московского «Динамо» Роман Зобнин рассказал о том, что чувствуют его партнeры по команде после поражения в столичном дерби от «Спартака» (0:3).

    «Конечно, результат неудовлетворительный. В первом тайме мы придерживались своего плана: у нас были моменты, и играли неплохо, но чуть-чуть не дотерпели и пропустили гол на последней минуте тайма. Если бы этого гола не было, думаю, во втором тайме игра была бы совсем другая. Мы все расстроенные, даже можно сказать, очень злы».

    Отметим, на данный момент «Динамо» расположилось на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков после 27 матчей.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2016 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      Omanid87 9 мая 2016, 11:39

      Хорошая была игра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2016, 11:02

      Сочувствую.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11