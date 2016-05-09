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    Клопп делает ставку на Лигу Европы

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о шансах своей команды на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    «Я не задумывался о том, где команде будет в турнирной таблице в конце сезона, когда приходил в «Ливерпуль». Но нашим единственным шансом выйти в Лигу чемпионов сейчас является Лига Европы. Но во многом из-за участия в этом турнире у нас сейчас лишь 58 очков.

    Возможно, мы еще займем шестое место в таблице, но это будет зависеть и от других результатов. В любом случае буду рад победе в последнем матче», – заявил Клопп Sky Sports.

    Напомним, что в финале Лиги Европы «Ливерпулю» предстоит встретиться с «Севильей».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 09:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 18 мая 2016, 13:11

      Ливерпуль,вперед!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      hollnder 13 мая 2016, 20:27

      После вылета германских клубов буду болеть за Ливерпуль Клоппа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 9 мая 2016, 13:39

      удачи Ливерпулю. Испанская гегемония поднадоела порядком

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 9 мая 2016, 13:35

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 9 мая 2016, 13:17

      Правильно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2016, 11:10

      Вы выиграете.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 мая 2016, 10:44

      удачи

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 мая 2016, 10:43

      шанец сыграть в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +377

      bringing 9 мая 2016, 10:42

      Вперёд

      1
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      Рейтинг: +395

      meiram 9 мая 2016, 09:31

      Удачи Юрген Клопп!

      2
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