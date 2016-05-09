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    Аленичев: «Игра Джано для меня не сюрприз, он – мастер»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал игру хавбека Джано в матче 37-го тура с «Динамо» (3:0). Напомним, в прошедшем поединке грузинский футболист записал на свой счет результативную передачу.

    «Игра Джано не сюрприз для меня. Он – мастер, креативный и умный футболист. Когда он в оптимальной форме, то может создать много моментов. Жаль, что Джано сильно подвержен травмам, из-за них он пропустил достаточно игрового времени.

    У нас осталось еще три игры и, думаю, с каждой Джано будет прибавлять, набирать кондиции», – сказал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.05.2016 01:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 мая 2016, 10:56

      А чё раньше не ставили? Он и в Ростове хорошо играл. Я был удивлён,что он за молодёжку играл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2016, 07:26

      Игрок настроения-плюс очень подвержен травмам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 9 мая 2016, 04:26

      Как-то я упустил тот момент, когда Жано превратился в Джано...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +26

      overlom 9 мая 2016, 03:02

      Отчего-то это мастер редко мастерит...

      0
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