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    «РБ Лейпциг» впервые в своей истории завоевал право сыграть в Бундеслиге

    Клуб второй Бундеслиги «РБ Лейпциг» одержал домашнюю победу над «Карлсруэ» в поединке 33-го тура первенства (2:0), гарантировав себе таким образом второе место в таблице по итогам сезона, а, следовательно, и путевку в высший немецкий дивизион. За тур до окончания чемпионата клуб из Лейпцига набрал 67 очков и вслед за «Фрайбургом», в активе которого 72 балла, обеспечил себе право выступить в Бундеслиге в сезоне 2016/17.

    Напомним, «РБ Лейпциг» был образован в 2009-м году и примет участие в турнире высшей лиги Германии впервые в своей истории. Клубу понадобилось семь лет, чтобы пройти путь от четвертого по силе дивизиона до Бундеслиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 00:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 10 мая 2016, 17:51

      Молодцы, желаю чтоб не вылетели из бундеслиги)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 9 мая 2016, 10:07

      браво

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 9 мая 2016, 08:57

      Молодцы,ГДРовские!Всех с праздником!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 9 мая 2016, 07:49

      хорошая команда..откуда что взялось..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 9 мая 2016, 07:42

      (

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 9 мая 2016, 07:21

      посмотрим, что покажут, кто его знает может очередной "лестер" )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      семенчик 9 мая 2016, 07:04

      Как Краснодар!!

      0
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      Рейтинг: +15

      Standartenfuhrer88 9 мая 2016, 06:27

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 9 мая 2016, 06:23

      Что с Зальцбургом такая хрень была в Австрии, что щас с Лейпцигом будет

      -1
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 9 мая 2016, 05:09

      Чтоб вв выиграли чемпионат в следующем сезоне.

      0
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