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    Аленичев: В перерыве футболисты «Спартака» жаловались на ватные ноги»

    Наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев после победного матча с «Динамо» (3:0) в 27-м туре РФПЛ отметил, что игрокам красно-белых не хватало свежести и к перерыву команда полсела физически.

    «Видно было, что игроки «Спартака» не были на 100% свежими, не хватало эмоций. Возможно, на нашем эмоциональном состоянии сказался матч с «Локомотивом», где мы тоже оставили все силы. В перерыве игроки говорили мне, что у них ватные ноги, на что я попросил их сыграть на морально-волевых.

    Очень важно, что мы сыграли на ноль – Песьяков в некоторых моментах нас выручил. Защита? Я отдавал предпочтение Боккетти, потому что он отдохнул после дисквалификации. Кутепов сыграл надежно, допустил лишь одну ошибку, когда позволил пробить Бечираю», – сказал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2016 22:46
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