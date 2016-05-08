Аллегри: «Зачем кому-либо уходить из «Ювентуса»? Мы на одном уровне с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»

Как фан Барсы скажу - Ювентус действительно на одном уровне с некоторыми грандами европы,Аллегри - один лучших и грамотнейших тренеров в европе.Но политика руководства и трансферные дебильные авантюры никак не помогают быть стабильно на высочайших позицих,как 1/2 или финал ЛЧ. С другой стороны есть пример - Атлетико с такой же трансферной политикой.А последние 4 года стабильно через год в финале ЛЧ играют.Но Атлетико это другая история.Юве великий клуб и Аллегри великолепный тренер.Уверен,прошлогодний финал для них не предел .
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что у полузащитника команды Поля Погба и нападающего Пауло Дибалы нет поводов для того, чтобы покидать Турин ближайшим летом.
«Я не вижу причин для этого. «Ювентус» сейчас находится на одном уровне с «Реалом», «Барселоной», «Атлетико», «Баварией». Наши собственные планы на трансферном рынке? Мы всегда укрепляем состав для победы во всех турнирах, в которых участвуем.
Группа наших опытных игроков в смешении с молодыми талантами регулярно позволяет нам добиваться успеха. Нашей первой целью на следующий сезон будет достойное выступление в Лиге чемпионов, а также шестой к ряду титул чемпиона Италии», – приводит слова Аллегри 90 min.com.