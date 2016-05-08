Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «После праздников проблема со стадионом в Самаре будет решена, цена проекта уже будет другая»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко прокомментировал факт того, что стройка стадиона ЧМ-2018 в Самаре остановлена.

    «Ничего там нет, кроме того, что сейчас проекты документов находятся на экспертизе. Чтобы двигаться дальше, нужно, чтобы все вышло из экспертизы. На следующей неделе, думаю, после праздников проблема будет снята. Документации нет, объемы, которые есть, выполнены. Идет корректировка проекта. Цена будет другая», – сообщил Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2016 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 мая 2016, 16:41

      Ждем следующего распила. Путин:" Ну что Вы,во всём мире воруют примерно 20%".
      У нас в России 20% оставляют,а 80% воруют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      djsid 8 мая 2016, 16:04

      Надо же еще стырить!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11