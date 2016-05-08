Мутко: «После праздников проблема со стадионом в Самаре будет решена, цена проекта уже будет другая»

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко прокомментировал факт того, что стройка стадиона ЧМ-2018 в Самаре остановлена.

«Ничего там нет, кроме того, что сейчас проекты документов находятся на экспертизе. Чтобы двигаться дальше, нужно, чтобы все вышло из экспертизы. На следующей неделе, думаю, после праздников проблема будет снята. Документации нет, объемы, которые есть, выполнены. Идет корректировка проекта. Цена будет другая», – сообщил Мутко.