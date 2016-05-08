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    Рыков: «Когда вовремя платят, концентрируешься только на футболе»

    Защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал о финансовой ситуации в клубе и оценил шансы саранской команды сохранить прописку в РФПЛ.

    – Финансовая ситуация в клубе разрешилась?

    – Налаживается. Перед игрой с «Кубанью» еще зарплату выдали как раз.

    – Мотивирует?

    – Конечно, когда все вовремя платят, не задумываешься о посторонних вещах, а концентрируешься только на футболе.

    – Как оцените шансы «Мордовии» остаться в элитном дивизионе?

    – Появились шансы. Вот сейчас выиграли у «Кубани», отрываемся от преследователей. «Анжи» тоже проиграли, насколько я знаю.

    Источник: Rusfootball.info

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    08.05.2016 15:08
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