МЛС. Игуаин и Дрогба помогли «Коламбусу» и «Монреалю» устроить голевую феерию

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. В игре между «Коламбусом» и «Монреаль Импакт» было забито 8 мячей, но победитель выявлен не был: в добавленное время канадская команда смогла гарантировать себе ничью.

МЛС. Регулярный чемпионат

Ванкувер Уайткепс – Портленд – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Борчерс, 34; 1:1 – Кудо, 60; 2:1 – Боланос, 66.

Коламбус – Монреаль Импакт – 4:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Камара, 16; 1:1 – Пьятти, 26; 2:1 – Камара, 45; 3:1 – Игуаин, 48; 4:1 – Игуаин, 53 (с пенальти); 4:2 – Дрогба, 57 (с пенальти); 4:3 – Пьятти, 58; 4:4 – Одуро, 93.

Торонто – Даллас – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эндо, 28.

Хьюстон – Канзас Сити – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Барнес, 30; 2:0 – Венгер, 46.

Колорадо – Реал Солт-Лейк – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Джонс, 47.

Сиэтл – Сан-Хосе – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Демпси, 30; 2:0 – Моррис, 89.