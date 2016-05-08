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    Зобнин: «Прошу маму с папой не огорчаться из-за результатов «Динамо», а то на здоровье скажется»

    Полузащитник московского «Динамо» Роман Зобнин рассказал об особенностях нынешнего сезона для бело-голубых.

    «Мало забиваем, а без голов нет ни побед, ни очков. Против «Амкара» недавно сыграли на ноль, а забить опять не смогли. Мало опасных моментов, подходов, острых атак. Обсуждаем это на теории, а в игре получается не так, как советует тренер. На тренировках отрабатываем завершение атак, делаем подачи с флангов, бьем по воротам, разыгрываем три в три…

    Тяжело… В прошлом году сражались за четвертое место, и то я сильно переживал. А сейчас понимаю, насколько это тяжелее – проиграть и представить, что можешь вылететь. Мама с папой переживают не меньше меня. Ходят на все матчи и так расстраиваются! Прошу их не огорчаться сильно, а то на здоровье скажется», — заключил Зобнин.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.05.2016 09:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 8 мая 2016, 12:54

      Когда ЧЕРЧЕСА обс -л, тогда думать надо было!,Плакса!

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 мая 2016, 12:46

      Надо, наверное, Ворону с Курваньей возращать ибо от гиганта Погреба толку, что с козла...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 8 мая 2016, 10:44

      Динама...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      olebar73 8 мая 2016, 10:38

      Играй лучше и родителям, и нам болелам будет спокойнее за любимую команду

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin > olebar73 8 мая 2016, 17:09

      Скорее всего через год-два это будет причина перехода в the nit: "Переживал за здоровье родителей"))(

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      Рейтинг: +50

      valeh172 8 мая 2016, 09:50

      В прошлом году сражались за 4-е место, а в этом году тоже только если смотреть таблицу задом на перед.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 мая 2016, 09:30

      Болельщиков поберегите

      0
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      Рейтинг: +6

      Pixcell 8 мая 2016, 09:23

      Как это мило. Ничего, Рома, сегодня возьмете три очка. Спартак подарит.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 мая 2016, 09:21

      А Дьяк вообще в шоке. Подготовь родителей к игре с Ростовом,жалко их

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