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    АПЛ. «Манчестер Сити» и «Арсенал» сразятся за 3 место и прямую путевку в ЛЧ

    «Манчестер Сити» и «Арсенал» не смогли навязать борьбу «Лестеру» в сражении за чемпионство, и теперь команды рассчитывают на успешный следующий сезон. Для того, чтобы облегчить свою задачу, обе команды планируют не опуститься ниже третьего места, дающего прямую путевку в Лигу чемпионов. При этом на «Манчестер Сити» также оказывает прессинг «Манчестер Юнайтед», руководство которого требует от Луи ван Гаала места в первой четверке.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 18:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 17:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 8 мая 2016, 18:39

      будет интересно

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      Рейтинг: +345

      Наварх 8 мая 2016, 10:38

      Будет смешно, если Сити попадёт в лигу Европы, а не в лигу чемпионов вместо Юнайтед. Гвардиола будет счастлив. Вообще этот сезон премьер лиги полон сюрпризов, концовка интригующая)

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 мая 2016, 08:40

      Тем интереснее.

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