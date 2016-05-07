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  • Лига 1. «Лион» уничтожил «Монако» в матче за прямую путевку в ЛЧ и другие результаты

Лига 1. «Лион» уничтожил «Монако» в матче за прямую путевку в ЛЧ и другие результаты

7 мая 2016, 23:53
7

В матче 37-го тура Лиги 1 «Лион» разгромил «Монако» со счетом 6:1. В составе победителей хет-триком отметился Александр Лаказетт, дубль сделал Мапу Янга-Мбива, еще один гол забил Рашид Геззаль. За «Монако» забил Рикардо Карвальо.

Этот результат практически гарантирует «Лиону» вторую строчку, которая дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Перед последним туром «Лион» опережает «Монако» на три очка, однако имеет большое преимущество в разнице мячей: +27 у лионцев и +5 у монегасков.

В других встречах тура «Бордо» разгромил «Лорьян», «Нант» проиграл «Кану», «Газелек» уступил «ПСЖ», «Лилль» и «Генгам» голов не забили, «Монпелье» обыграл «Ренн», «Ницца» взяла верх над «Сент-Этьеном», «Марсель» одолел «Реймс», «Бастия» переиграла «Анжер», «Тулуза» оказалась сильнее «Труа».

Чемпионат Франции. Лига 1. 37-й тур

Бордо – Лорьян – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мальком, 12; 2:0 – Диабате, 21; 3:0 – Диабате, 48.

Нант – Кан – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Роделин, 5; 0:2 – Делор (с пенальти), 45; 1:2 – Бедойа, 78.

Газелек – ПСЖ – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Кавани, 13; 0:2 – Кавани, 49; 0:3 – Кавани, 58; 0:4 – Ибрагимович, 90.

Лилль – Генгам – 0:0 (0:0)

Монпелье – Ренн – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Нинга, 58; 2:0 – Будебуз, 70.

Ницца – Сент-Этьен – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Жермен, 86; 2:0 – Жермен, 89.

Удаления: Малькуи, 56; Табану, 73.

Марсель – Реймс – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Батшуайи, 56.

Лион – Монако – 6:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Геззаль, 3; 2:0 – Лаказетт, 8; 3:0 – Мбива, 34; 4:0 – Лаказетт, 36; 4:1 – Карвальо, 42; 5:1 – Мбива, 59; 6:1 – Лаказетт, 81.

Удаление: Траоре, 23.

Бастия – Анжер – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Каюзак, 43.

Тулуза – Труа – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Трехо, 86.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1
Комментарии (7)
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narkozanos
1462655161
Неплохо
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DIDI 23
1462655292
Монако ни какой...
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Топс
1462655849
Хорошая игра
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RealArsenal
1462678760
Лион просто звери!
Ответить
bzfar
1462679238
Это было жестоко :-)
Ответить
RUPRICHT
1462688849
ЭТО ФИАСКО ДЛЯ МОНАКО!!!!!
Ответить
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