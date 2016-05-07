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    Лига 1. «Лион» уничтожил «Монако» в матче за прямую путевку в ЛЧ и другие результаты

    В матче 37-го тура Лиги 1 «Лион» разгромил «Монако» со счетом 6:1. В составе победителей хет-триком отметился Александр Лаказетт, дубль сделал Мапу Янга-Мбива, еще один гол забил Рашид Геззаль. За «Монако» забил Рикардо Карвальо.

    Этот результат практически гарантирует «Лиону» вторую строчку, которая дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Перед последним туром «Лион» опережает «Монако» на три очка, однако имеет большое преимущество в разнице мячей: +27 у лионцев и +5 у монегасков.

    В других встречах тура «Бордо» разгромил «Лорьян», «Нант» проиграл «Кану», «Газелек» уступил «ПСЖ», «Лилль» и «Генгам» голов не забили, «Монпелье» обыграл «Ренн», «Ницца» взяла верх над «Сент-Этьеном», «Марсель» одолел «Реймс», «Бастия» переиграла «Анжер», «Тулуза» оказалась сильнее «Труа».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 37-й тур

    Бордо – Лорьян – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мальком, 12; 2:0 – Диабате, 21; 3:0 – Диабате, 48.

    Нант – Кан – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Роделин, 5; 0:2 – Делор (с пенальти), 45; 1:2 – Бедойа, 78.

    Газелек – ПСЖ – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кавани, 13; 0:2 – Кавани, 49; 0:3 – Кавани, 58; 0:4 – Ибрагимович, 90.

    Лилль – Генгам – 0:0 (0:0)

    Монпелье – Ренн – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Нинга, 58; 2:0 – Будебуз, 70.

    Ницца – Сент-Этьен – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жермен, 86; 2:0 – Жермен, 89.

    Удаления: Малькуи, 56; Табану, 73.

    Марсель – Реймс – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Батшуайи, 56.

    Лион – Монако – 6:1 (4:1)

    Голы: 1:0 – Геззаль, 3; 2:0 – Лаказетт, 8; 3:0 – Мбива, 34; 4:0 – Лаказетт, 36; 4:1 – Карвальо, 42; 5:1 – Мбива, 59; 6:1 – Лаказетт, 81.

    Удаление: Траоре, 23.

    Бастия – Анжер – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каюзак, 43.

    Тулуза – Труа – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Трехо, 86.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 23:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 8 мая 2016, 09:27

      ЭТО ФИАСКО ДЛЯ МОНАКО!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 8 мая 2016, 06:47

      Это было жестоко :-)

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 8 мая 2016, 06:39

      Лион просто звери!

      0
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      Рейтинг: -25

      Топс 8 мая 2016, 00:17

      Хорошая игра

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 мая 2016, 00:08

      Монако ни какой...

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > DIDI 23 8 мая 2016, 06:52

      Эх помнится мне,они год,два назад покупали хороших футболистов,вставали на ноги,боролись даже за чемпионство с ПСЖ,но теперь катятся по наклонной,жаль

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 8 мая 2016, 00:06

      Неплохо

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