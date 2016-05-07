Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов: «В эпизоде с голом Смолова была ошибка судьи»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов оценил игру своих подопечных в матче 27-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1).

    «Мы отдали все силы в этой игре. Владели преимуществом, больше нанесли ударов по воротам. Была ошибка вратаря Станислава Крицюка, мы проигрывали 0:1. Ребята молодцы, что играли до конца, создавали моменты. Нам не хватило второго гола», – сказал Кононов.

    Также наставник прокомментировал эпизод с голом своей команды.

    «Что касается гола Федора Смолова, то там была ошибка судьи. Но моменты были у нас и помимо этого. У нас все еще впереди – борьба за медали продолжается».

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2016 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 мая 2016, 05:52

      слили быки ставку (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 8 мая 2016, 00:28

      мужик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 8 мая 2016, 00:19

      Кононов всегда вызывает уважение!!! Так хочется, чтобы Краснодар представлял нас в еврокубках))) И новый стадион подоспеет!!! И, быть может, ребята из футбольной академии будут ужё подтягиваться к основе)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 22:05

      Так откажитесь от очка-или же честность это не ваше?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Диктор 7 мая 2016, 22:07

      Регламент не позволяет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Диктор 8 мая 2016, 00:18

      Тогда нужно пересмотреть дюжину матчей...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11