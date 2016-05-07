«Рубин» – «Краснодар». Все голы

Судья продажный
В матче 27-го тура РФПЛ «Рубин» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Канунников, 29;
1:1 – Смолов, 55.
В матче 27-го тура РФПЛ «Рубин» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Канунников, 29;
1:1 – Смолов, 55.
Судья продажный
Есть у меня стойкое осчусченице, что Краснодарский край решил сбросить балласт, оставив в ПЛ одну команду. Могу, разумеется, ошибаться, но как неожиданно сбежал Ташуев, словно получив указание ("Топить!") и не желая его выполнять.
Мутко,судью на детектор лжи
Судья слепой! Офсайд совсем не видит, надо наказать.
судьи клоуны.
Явно из вне игры.
мда