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    «Рубин» – «Краснодар». Все голы

    В матче 27-го тура РФПЛ «Рубин» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Канунников, 29;

    1:1 – Смолов, 55.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 21:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 8 мая 2016, 04:44

      Судья продажный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      bearglass 8 мая 2016, 00:57

      Ре удержали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 мая 2016, 00:35

      Есть у меня стойкое осчусченице, что Краснодарский край решил сбросить балласт, оставив в ПЛ одну команду. Могу, разумеется, ошибаться, но как неожиданно сбежал Ташуев, словно получив указание ("Топить!") и не желая его выполнять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 мая 2016, 22:14

      Мутко,судью на детектор лжи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 7 мая 2016, 21:55

      Судья слепой! Офсайд совсем не видит, надо наказать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 7 мая 2016, 21:31

      Я не болельщик ни одной из этих команд,но гол с чистого офсайда Смолов забил,так что наши судьи делаю игры,как им хочется!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      maxon1256 7 мая 2016, 21:30

      судьи клоуны.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 7 мая 2016, 21:19

      Федя прет к 20-ке?)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 мая 2016, 21:10

      Явно из вне игры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 7 мая 2016, 21:08

      мда

      1
      Ответить
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