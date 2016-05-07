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    Осинькин: «Постараемся остаться в РФПЛ»

    Главный тренер «Кубани» Игорь Осинькин в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 27-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:2). Это была первая игра Осинькина на посту наставника краснодарцев.

    «Понятно, что команда в непростом положении, в том числе в психологическом плане. К сожалению, уже на первых минутах пропустили гол, который можно было не пропускать. У соперника было не так много моментов, и выжать из этих моментов два гола – это много для такой игры. Но и мы играли не так, как хотелось бы.

    Случилось то, что случилось. В борьбе еще девять очков, будем биться за каждое. Не сомневаюсь, что мы сделаем все для того, чтобы остаться в Премьер-лиге. Постараемся остаться», – сказал Осинькин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 19:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 22:22

      цыплят по осеньке считают...

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